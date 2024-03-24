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Бенавидес может встретиться с победителем боя Бетербиев — Бивол

Бенавидес может встретиться с победителем боя Бетербиев — Бивол
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Двукратный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американец Дэвид Бенавидес может встретиться с победителем чемпионского боя в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 1 июня этого года.

Саудовский промоутер Турки Алалших планирует организовать Бенавидесу бой с победителем июньского боя в декабре 2023 года. Ранее Алалших хотел организовать бой Бенавидеса (28-0, 24 КО) с Канело Альваресом, но сторона мексиканца запросила за поединок $ 150–200 млн. После этого Алалших посчитал, что более реалистично организовать бой Бенавидеса с Биволом или Бетербиевым.

Потенциальным препятствием может стать пункт о матче-реванше в бою Бивол — Бетербиев. Одним из вариантов может стать бой Бенавидеса с победителем боя Бивол — Бетербиев ещё до их реванша. Но тогда интерес к реваншу может упасть, тем более если Бенавидес победит в предполагаемом поединке.

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