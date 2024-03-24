Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Жанибек Алимханулы бросил вызов Дэвиду Бенавидесу

Жанибек Алимханулы бросил вызов Дэвиду Бенавидесу
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион IBF/WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы вызвал на поединок чемпиона мира во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса. Ради этого боя он готов подняться в весовую категорию американца.

«Бенавидес, если хочешь драться с лучшими, давай устроим бой! Наш бой пройдёт на высшем уровне! Вы и фанаты это знаете! Если не сможешь сделать вес, я готов драться в 168 фунтах! Лёгкая работа!» — написал 30-летним боец из Казахстана (15-0, 10 КО) на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сам Бенавидес (28-0, 24 КО) и его команда на данный момент интересуются поединком с победителем чемпионского боя в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 1 июня этого года. До этого они хотели бой с Канело Альваресом, но менеджмент мексиканца запросил за поединок под $ 200 млн.

Материалы по теме
Бенавидес может встретиться с победителем боя Бетербиев — Бивол
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android