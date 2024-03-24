Жанибек Алимханулы бросил вызов Дэвиду Бенавидесу

Чемпион IBF/WBO в среднем весе Жанибек Алимханулы вызвал на поединок чемпиона мира во втором среднем весе Дэвида Бенавидеса. Ради этого боя он готов подняться в весовую категорию американца.

«Бенавидес, если хочешь драться с лучшими, давай устроим бой! Наш бой пройдёт на высшем уровне! Вы и фанаты это знаете! Если не сможешь сделать вес, я готов драться в 168 фунтах! Лёгкая работа!» — написал 30-летним боец из Казахстана (15-0, 10 КО) на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Сам Бенавидес (28-0, 24 КО) и его команда на данный момент интересуются поединком с победителем чемпионского боя в полутяжёлом весе между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом, который состоится 1 июня этого года. До этого они хотели бой с Канело Альваресом, но менеджмент мексиканца запросил за поединок под $ 200 млн.