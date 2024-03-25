Конор Макгрегор выбрал между медведем и гориллой для схватки

Известный ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор ответил на вопрос, с кем бы он предпочёл сразиться – с медведем или гориллой.

«Я выберу медведя. Драться с медведем удобно. Я дрался с одним бойцом, который когда-то тренировался с медведями. Он всего лишь маленький дурак. Он убежал», — приводит слова Макгрегора Sportskeeda со ссылкой на его выступление на канале UNILAD в YouTube.

Отметим, что, будучи подростком, с медведем боролся россиянин Хабиб Нурмагомедов.

Напомним, Макгрегор проводил бой с Хабибом 7 октября 2018 года на турнире по смешанным единоборствам UFC 229. Нурмагомедов победил за счёт успешного удушающего приёма на шею в четвёртом раунде.