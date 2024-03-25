«Сразись с ним». Стивен Эй Смит призвал Канело провести бой с Бенавидесом

Звёздный комментатор Стивен Эй Смит раскритиковал бывшего лидера рейтинга pound-for-pound мексиканца Сауля Альвареса за нежелание проводить бой с непобеждённым американцем Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO).

«Канело Альварес, совершенно очевидно, что ты избегаешь Дэвида Бенавидеса, и это понятно по твоим словам. Он — никто? Сразись с ним. Это бой, который мы хотим увидеть. Мы не хотим четвёртый бой с GGG. Мы не хотим боя с ещё одним Чарло. Бенавидес заслуживает шанса», — сказал Эй Смит на своём YouTube-канале.

Дэвиду Бенавидесу 26 лет. Американец выступает на профессиональном ринге с 2013 года. В сентябре 2017-го впервые стал чемпионом мира, завоевав титул WBC, однако позже был дисквалифицирован на год из-за употребления наркотиков.

В сентябре 2019 года Бенавидес стал двукратным чемпионом мира, но лишился титула в первой же защите, не сумев уложиться в лимит второго среднего веса (до 76,2 кг).