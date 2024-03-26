Стерлинг: если я побью Каттара так, как хочу, то стану следующим в очереди на титул

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг заявил, что рассчитывает на поединок за титул в полулёгком дивизионе (до 65 кг) в том случае, если он победит соотечественника Келвина Каттара на турнире UFC 300, который состоится 14 апреля в Лас-Вегасе (США).

«Если я побью Каттара так, как рассчитываю, думаю, я стану следующим в очереди на титул», — сказал Стерлинг в подкасте The MMA Hour.

В своём последнем бою на турнире UFC 292 в августе Стерлинг проиграл техническим нокаутом соотечественнику Шону О’Мэлли, лишившись чемпионского титула.

Каттар не выступал с октября 2022 года, когда на UFC Fight Night 213 проиграл техническим нокаутом (травма колена) британцу Арнольду Аллену.