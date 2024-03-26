«Всё, что было в зале, остаётся в зале». Хабиб показал фото с Махачевым

Именитый российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, поделившись с подписчиками свежим фото. На снимке вместе с Хабибом присутствует его товарищ, нынешний чемпион в лёгком дивизионе UFC Ислам Махачев.

«Всё, что было в зале, остаётся в зале», — написал Нурмагомедов.

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

Напомним, Хабиб за время выступления в смешанных единоборствах сражался 29 раз и в каждом поединке одерживал победы. 13 побед были одержаны в UFC. Последним боем россиянина стало противостояние с американцем Джастином Гэтжи. Противостояние проходило в октябре 2020 года на турнире UFC 254. Россиянин одержал победу, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде.