«Чёртовы СМИ». Дана Уайт вспомнил бой Хабиба и Макгрегора на UFC 229

Президент UFC Дана Уайт вспомнил о поединке между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и ирландцем Конором Макгрегора, который состоялся 7 октября 2018 года на турнире UFC 229. Нурмагомедов победил за счёт успешного удушающего приёма на шею в четвёртом раунде. Ранее Макгрегор напал на автобус с бойцами UFC, где находился Хабиб, бросив транспортное металлическую тележку.

«Меня невероятно критиковали за эту сцену с автобусом. Знаете, как относятся к этому все эти чёртовы СМИ. Они говорили, что я потворствовал насилию. Но я рассказываю историю. Я дал понять, насколько масштабен был бой и насколько сильна была неприязнь между ними. Думаю, это то, что мы делаем лучше всего», — сказал Уайт на канале Lex Fridman в YouTube.