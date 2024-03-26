Дана Уайт объяснил, почему не считает Хабиба величайшим бойцом всех времён

Президент UFC Дана Уайт рассказал, почему не может считать россиянина Хабиба Нурмагомедова величайшим бойцом всех времён.

«Думаю, у Хабиба был потенциал для этого [чтобы стать величайшим бойцом всех времён]. Но он выступал недолго. Прежде всего нужно сказать, что у него были травмы. Без них всё было быстрее. Но Хабиб — один из величайших бойцов всех времён», — сказал Уайт на канале Lex Fridman в YouTube.

Хабиб является одним из самых успешных бойцов в истории ММА. Многими специалистами называется величайшим. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. Глава лиги не раз пробовал уговорить Нурмагомедова возобновить карьеру, но Хабиб заявлял, что решение уйти окончательное.