Иржи Прохазка: я лучше Перейры, как боец

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе чех Иржи Прохазка считает, что может победить в реванше действующего обладателя титула UFC в данном дивизионе бразильца Алекса Перейру.

«Да, я хочу этого боя. Не из-за мести или чего-то ещё, потому что я верю, что я лучше его, как боец. До той единственной ошибки в бою, которую я совершил, этот бой был моим, и я верю, что смогу забрать реванш и завоевать пояс», — приводит слова Прохазки портал Low Kick MMA.

Напомним, что Иржи Прохазка и Алекс Перейра встретились в главном событии турнира UFC 295, который состоялся в ноябре 2023 года, в поединке за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе. Бой завершился победой Перейры нокаутом во втором раунде. Следующий бой Прохазка проведёт против Александра Ракчиа на турнире UFC 300.