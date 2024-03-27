«Неплохой день выдался». Хабиб и Махачев сыграли в регбол

Именитый российский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал несколько свежих фотографий. Нурмагомедов продемонстрировал, как играл в регбол со своими товарищами, с нынешним обладателем пояса UFC в лёгком дивизионе Исламом Махачевым, в частности.

«Неплохой день выдался вчера», — подписал фото Нурмагомедов.

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

Фото: Социальные сети Хабиба Нурмагомедова

Отметим, что Хабиб регулярно играет в регбол. Время от времени прославленный боец делится фотографиями со спортивной площадки. За время карьеры в смешанных единоборствах россиянин провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в UFC. Вместе со знаменитым специалистом Хавьером Мендесом Нурмагомедов был признан тренером 2022 года по версии MMAJunkie.