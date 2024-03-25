«Больше всего хочу бой с Исламом». Топурия действительно может удивить Махачева

Прошло чуть больше месяца с того момента, как Илия Топурия поставил на кон всё и сумел нокаутировать доминирующего чемпиона в полулёгком весе Алекса Волкановски. Это мгновенно сделало испано-грузинского бойца новой полноценной звездой промоушена, и в UFC уже готовы собрать кард в Испании под дебютную защиту пояса.

Однако сам Топурия ставит перед собой совершенно другие цели и называет бойцов из своего дивизиона «бездарями», которые не заслуживают титульного шанса. Максу Холлоуэю и Брайану Ортеге Илия предложил идти на пенсию, Евлоеву — финишировать своего отца. Зато Топурия успел позаигрывать с возможным боем против Шона О’Мэлли и устроить мини-конфликт с Исламом Махачевым.

Илия Топурия с поясом Фото: Jose Velasco/Getty Images

Для начала он отреагировал на поздравления российского чемпиона, где использовалось слово «биджо» — по сути, пацан. Илия выложил фрагмент с поражением Ислама и подписал «пацан тебя вырубает». Ещё раньше Матадор заявлял, что лучше Махачева во всём, и традиционно прогнозировал, что нокаутирует россиянина.

Тренер Топурии Хорхе Клемент тоже не отстаёт: «Лично я как его тренер всегда предпочту самый большой вызов, чтобы оставить после себя наследие. Больше всего мне хотелось бы поединка с Исламом Махачевым. Я бы хотел увидеть, как Илия поднимется в весе и завоюет второй титул. Думаю, он способен на это. Если Волкановски с полным лагерем дал Махачеву такой бой, то, думаю, Илия может избить Ислама. Сейчас самое подходящее время для этого. Это была бы грандиозная схватка, а затем мы могли бы провести защиту титула в полулёгком или даже в лёгком весе, кто знает. Перед нами откроется очень много возможностей».

Желание завоевать два пояса — новый тренд. Почти каждый нынешний чемпион так или иначе заявлял о желании стать обладателем двух поясов, в этом смысле не везёт только тяжеловесам. Так что Топурия следует моде. Но Илия действительно может удивить Махачева. Безусловно, важно проговорить — в случае организации такого поединка Ислам будет большим фаворитом, у которого гораздо больше ключей к победе, но сбрасывать Матадора со счетов будет ошибкой, этому точно должен был научить бой Топурии с Волкановски.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Илия обладает реальной нокаутирующей мощью и в руках, и в ногах. У него отличный тайминг, классно поставленный бокс. Топурия является по своей сути контрпанчером, но при этом он постоянно идёт вперёд. Такое давление нервирует соперников, заставляет хаотично отбиваться, и так или иначе бой переходит в ту фазу, где Илия выдавливает оппонента к сетке и оттуда уже начинает расстреливать сериями. Бой с Волкановски — пример такого случая. В первом раунде Алекс отстреливался киками, не позволяя к себе подобраться, но, как только допустил ошибку, тут же оказался у сетки под градом ударов.

Мы уже видели, как Ислам был нокаутирован, и с тех пор он очень вырос как боец, прибавив во всех аспектах. Плюс стал действовать осторожнее в защите. Махачев пропускает меньше всех акцентированных ударов в дивизионе — 1,24 за минуту. Статистика была ещё лучше до первого боя с Волкановски, так что есть основания полагать, что и Топурия сможет подобраться на ударную дистанцию. Важно не дать ему захватить инициативу.

Кроме того, Илию ошибочно считают исключительно ударником, хотя начинал он свой путь в спорте с борьбы и очень хорош и в грэпплинге, и в джиу-джитсу. Это в UFC Матадор раскрылся для публики именно как нокаутёр, но, к примеру, Брайса Митчелла, который и сам хорош на земле, Топурия задушил. А до прихода в главный промоушен мира из восьми побед (все — досрочно) семь были добыты сабмишенами. Причём сначала Илия чередовал удушение сзади и гильотину, но на более высоком уровне в Cage Warriors и Brave CF испано-грузинский боец показал больше разнообразия. Было удушение Д’Арс, а потом и ручной треугольник в бою с Луисом Гомесом. А затем там же, в Brave CF, Топурия впервые разрядил и нокаутирующую мощь — досталось Стивену Гонсалесу. Тогда и поступило приглашение в UFC.

В нынешнем сезоне трансляции Brave CF доступны в OKKO.

Топурия — универсальный боец ММА, который комфортно себя чувствует в любом аспекте поединка и действительно может стать проблемой для всех бойцов своего дивизиона и для Махачева, если этот бой состоится. Ислам сейчас находится на другом уровне и заслуженно удерживает первое место в рейтинге P4P. Тем не менее Топурию нужно опасаться, потому что его будет непросто и засабмитить, и нокаутировать. Получится тяжёлый бой, где будет жёсткая конкуренция на всех этажах.