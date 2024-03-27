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Том Аспиналл дал категоричный прогноз на бой Усика и Фьюри

Том Аспиналл дал категоричный прогноз на бой Усика и Фьюри
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Временный чемпион UFC в тяжёлом весе Том Аспиналл (Великобритания) поделился мыслями относительно предстоящего поединка своего соотечественника, обладателя пояса WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри и чемпиона WBA, WBO, IBO и IBF в том же весе Александра Усика, представляющего Украину. Противостояние запланировано на 18 мая. Бой пройдёт в Саудовской Аравии.

«Александр Усик очень хитёр. Он действительно хорош, но я бы сказал, что Тайсон Фьюри победит его. Габариты Тайсона Фьюри и скорость, которой он обладает, позволят ему не отставать от Усика. Он намного крупнее его. На мой взгляд, большой человек всегда побеждает маленького, хоть и сильного. Так что Тайсон должен одержать победу», — приводит слова Аспиналла Nordicbet.

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