«Мой лагерь только начался». Фьюри опять наступает на грабли своей лени?

18 мая в Саудовской Аравии состоится долгожданный поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Боксёры должны были провести поединок в начале 2024 года, но из-за рассечения британца, полученного на тренировке, бой был перенесён. Теперь боксёры подписали новые контракты и даже договорились о том, что тот, кто снимается с поединка, выплачивает другому $ 10 млн. Все серьёзно.

Украинец давно выкладывает в социальных сетях фрагменты своих тренировок, Александр действительно серьёзно настроен на предстоящий поединок. Для него это шанс войти в историю, и победа в предстоящем бою очень важна.

Казалось бы, всю важность момента понимает и Фьюри. Но сначала он нелепо получает повреждение и слетает с боя, теперь, восстановившись, подходит к тренировкам без должной ответственности: «Мой лагерь только начался, буквально пару дней назад, но я точно буду готов к началу боя», — недавно рассказал Фьюри, хотя до боя остаётся меньше двух месяцев.

На эту фразу, кстати, украинец успел отреагировать: «Твой лагерь только начался, а мой никогда не заканчивался», — написал Александр в своих социальных сетях, выложив видео с тренировки.

Складывается ощущение, что основной задачей для Фьюри было похудение, и он с ней справился. Британец действительно выглядит очень сухо, значительно сбросив вес.

Однако к самому тренировочному процессу Тайсон подходит в собственной манере. Британец не уделяет особого внимания тренировкам, позволяя себе много времени проводить вне зала. К примеру, недавно Фьюри посетил матч Кубка Англии по футболу между «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпулем», а после выложил фотографию с легендарным Алексом Фергюсоном.

Тайсон Фьюри и Алекс Фергюсон Фото: из личного архива Тайсона Фьюри

Круто? Бесспорно. Только всё это происходит во время подготовки к важнейшему бою в карьере. Недавно известный боец ММА Дастин Порье рассказал, как он готовился к выигранному поединку против Бенуа Сен-Дени.

Дастин Порье боец UFC «Я был очень сосредоточен на подготовке и заблокировал себя от внешнего мира. Я не отвечал на сообщения и звонки. Даже если это была моя семья. Я не разговаривал с отцом примерно восемь-девять недель. Он звонил мне во время лагеря, звонил в день боя. Я никому не перезванивал. Я никогда не был настолько сосредоточен на подготовке».

Фьюри бы взять пример, но британец не изменяет собственному стилю даже в подготовке к бою жизни. Он зависает в социальных сетях, выкладывает видео, где гоняет на машине, ездит на футбол. Занимается всем, кроме, собственно, подготовки.

И если в бою с Фрэнсисом Нганну такой подход кое-как сработал, то Усик такого отношения не простит. К Нганну Фьюри подошёл в ужасной форме и едва не проиграл, побывав в нокдауне. Сейчас Тайсон продемонстрировал всем, что он похудел. Возможно, ему кажется, что этого будет достаточно. Цыганский король развлекается, вместо того чтобы быть в зале, чтобы разбирать слабые стороны Усика, которых, к слову, не так уж и много, искать верный геймплан.

Да, до боя ещё два месяца. Но на другой стороне ринга от британца будет стоять мотивированный парень, который не прекращал тренировки, пока Фьюри залечивал своё рассечение, и не прекращает тренировки и сейчас. Кажется, вопрос мотивации и подготовки может стать решающим фактором в предстоящем бою. Усик не говорит ни о чём, кроме как о завоевании пояса британца, а Фьюри заглядывает за спину украинцу и намеревается подраться с Энтони Джошуа. Типичный подход Тайсона, но есть ощущение, что в этот раз он его подведёт.