Стало известно, будет ли Костя Цзю на титульном бое Тима с американцем Фундорой

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Константин Цзю не будет присутствовать на поединке своего сына Тимофея с представителем США Себастьяном Фундорой. Цзю-старший заявил, что не поедет в Лас-Вегас, где состоится бой.

«Идея сорвалась. Меня не будет в рингсайде», — приводит слова Цзю ТАСС.

Напомним, Цзю и Фундора выйдут в ринг 31 марта. Их поединок будет носить статус титульного. Помимо пояса WBO, которым владеет Тимофей, на кону будет пояс WBC. Отметим, что изначально Цзю-младший должен был провести бой с другим американцем, Китом Турманом, однако соперник был вынужден сняться из-за травмы.

В общей сложности на счету Тима 24 победы в 24 боях. В активе Фундоры 20 побед, одно поражение и одна ничья.