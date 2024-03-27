Алексей Тищенко назвал трудности, с которыми Тим Цзю может столкнуться в предстоящем бою

Известный российский боксёр, двукратный победитель Олимпийских игр Алексей Тищенко высказался о предстоящем поединке чемпиона мира в первом среднем весе (до 69,9 кг) Тимофея Цзю с американцем Себастьяном Фундорой. Он пройдёт 31 марта мск в Лас-Вегасе (США).

«Есть определённые сложности. Разница в росте, в длине рук. Но это не ключевые факторы для хорошего бойца. Если боксёр хорошо чувствует момент и дистанцию, он может нивелировать преимущества соперника. Тим может взять своевременностью и чувством такта. Не на руку может сыграть замена на коротком уведомлении. Они не готовились к этому сопернику. Тем интереснее будет смотреть, как они оба будут приспосабливаться. Возможно, прямо по ходу боя», — сказал Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.