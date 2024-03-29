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Жорж Сен-Пьер назвал причину в срыве организации его боя с Оскаром де ла Хойей

Жорж Сен-Пьер назвал причину в срыве организации его боя с Оскаром де ла Хойей
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Легендарный канадский боец смешанных единоборств Жорж Сен-Пьер рассказал, почему не смог провести поединок по боксу с популярным американским боксёром Оскаром де ла Хойей.

«Наш бой с Оскаром не состоялся, потому что Дана Уайт сказал мне «нет». Дана ненавидит Оскара. Когда я ушёл из UFC и завершил карьеру в ММА, то мой контракт с лигой всё ещё действовал. Не буду называть, сколько лет он действовал, поскольку не хочу быть неточным. Когда я попросил разрешения у Даны на этот бой, то он сказал: «К чёрту этого парня, к чёрту его». Вот почему наш бой не состоялся. Потом он позвонил мне и сказал, что хочет, чтобы я подрался с Хабибом. Но Хабиб тогда уже ушёл на пенсию, как и я», — приводит слова Сен-Пьера портал Daily Mail.

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