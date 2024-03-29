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Жорж Сен-Пьер назвал величайшего бойца ММА на данный момент

Жорж Сен-Пьер назвал величайшего бойца ММА на данный момент
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Именитый ветеран смешанных единоборств (ММА) Жорж Сен-Пьер поделился мыслями о величайшем бойце всех времён. По мнению Сен-Пьера, в данный момент им является американец Джон Джонс, являющийся чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории.

«Трудно сейчас найти кого-то, кто лучше Джона Джонса. Джон Джонс очень хорош. Джон Джонс чрезвычайно талантлив. Люди понятия не имеют, насколько он хорош. Я тренировался с ним и видел, как он проходит через различные испытания. Он чертовски хорош. Я помню его бой с Витором Белфортом. Думаю, тогда он вывихнул руку, но продолжал драться. Ещё как-то у него был сломан палец на ноге. В арсенале Джона Джонса есть всё. Элитный ударник, элитный борец, Он хорош везде», — сказал Сен-Пьер на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

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