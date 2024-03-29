Блэнчфилд — Фиоро: результаты взвешивания к турниру UFC on ESPN 54

Сегодня, 29 марта, состоялась официальная церемония взвешивания к турниру UFC on ESPN 54, который возглавит женский бой в наилегчайшем весе между американкой Эрин Блэнчфилд и француженкой Манон Фиоро. Турнир пройдёт 31 марта в Атлантик-Сити.

Главный кард:

Главный бой вечера, женский наилегчайший вес: Эрин Блэнчфилд (56,69 кг) vs Манон Фиоро (56,81 кг);

Полусредний вес: Висенте Луке (77,11 кг) vs Хоакин Бакли (77,11 кг);

Средний вес: Крис Уайдман (84,36 кг) vs Бруно Силва (84,36 кг);

Средний вес: Нурсултан Рузибоев (83,91 кг) vs Седрик Дюма (83,91 кг);

Полулёгкий вес: Билл Алджио (66,22 кг) vs Кайл Нельсон (65,77 кг);

Полусредний вес: Чиди Нджокуани (77,11 кг) vs Рис Макки (77,22 кг).

Прелимы:

Полулёгкий вес: Нэйт Ландвер (65,88 кг) vs Джамалл Эммерс (65,77 кг);

Женский минимальный вес: Вирна Жандироба (52,16 кг) vs Лупита Годинес (52,16 кг);

Полулёгкий вес: Хулио Арсе (66,67 кг)* vs Герберт Бёрнс (65,77 кг);

Полулёгкий вес: Деннис Бузукья (65,88 кг) vs Коннор Мэттьюс (65,77 кг);

Полутяжёлый вес: Ибо Аслан (92,98 кг) vs Антон Туркаль (92,98 кг);

Женский наилегчайший вес: Виктория Дудакова (56,69 кг) vs Мелисса Гато (56,69 кг);

Средний вес: Андре Петроски (84,36 кг) vs Джейкоб Малкун (83,91 кг);

Легчайший вес: Энджел Пачеко (61,23 кг) vs Каолан Логран (61,23 кг).

* Хулио Арсе не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории.