Полные результаты турнира АСА 173

В ночь с 29 на 30 марта был проведён турнир по смешанным единоборствам ACA 173. В главном событии вечера Артём Фролов одержал победу техническим нокаутом над Владиславом Янковским.

Полные результаты турнира ACA 173 представлены ниже:

Артём Фролов победил Владислава Янковского техническим нокаутом (раунд 2, 4:19);

Тони Джонсон победил Карлоса Фелипе раздельным решением (29-28, 29-28, 29-28, 28-29, 30-27);

Элиас Сильверио победил Руслана Колодко единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Денис Магер победил Михаила Дорошенко удушающим приёмом (раунд 3, 4:09);

Араш Садеги победил Дениса Смолдарева техническим нокаутом (раунд 1, 2:45);

Руслан Габараев победил Сергея Стародуба единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-27, 30-27);

Важа Циптаури победил Майкона Силвана единогласным решением (30-27, 29-28, 29-28, 30-27, 30-27);

Виктор Азатян победил Витезслава Райноха техническим нокаутом (раунд 3, 0:38);

Владислав Новицкий победил Иссу Салема единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27, 30-26, 30-27);

Холмурод Нурматов победил Мхитара Барсегяна удушающим приёмом (раунд 1, 3:38).