Крис Уайдман готов провести бой с бывшим чемпионом UFC

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман выразил желание провести бой по боксу со своим бывшим оппонентом, легендарным бразильским бойцом ММА Андерсоном Силвой.

«Я люблю UFC. У меня осталось два боя по контракту, посмотрим. Победа над Бруно Силвой в эти выходные, а также мои достижения могли бы предоставить мне большие возможности внутри UFC. Мне нравится выступать в UFC, но, очевидно, есть очень привлекательные предложения по боксу.

У меня нет проблем с финансами и я был бы не против завершить свою карьеру. Но должен вам сказать, что мне нравится бокс, и кто бы отказался от возможности увидеть мой бой с Андерсоном Силвой по правилам бокса? Может ли он реваншировать свои поражения? Понимаете, о чём я? Так что есть несколько крутых боёв. Есть возможность провести бой с Джейком Полом, где я смогу довести до конца то, что пытались сделать все до меня», — приводит слова Уайдмана портал BJ Penn.