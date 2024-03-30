Виталий Минаков победил Оли Томпсона, побывав в нокдауне в первом раунде

В Москве состоялся очередной турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ». В главном поединке вечера встретились экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков и экс-боец UFC британец Оли Томпсон, которые провели бой по правилам бокса, но в маленьких перчатках для смешанных единоборств. Победу единогласным решением судей одержал Минаков.

В конце первого раунда российский боец оказался в нокдауне, но смог продолжить бой. Во втором раунде у обоих соперников открылись рассечения. В начале третьего раунда Минаков уже сам отправил Томпсона в нокдаун и провёл заключительную часть поединка с видимым преимуществом.

Этот поединок стал первым для Минакова в октагоне с октября 2021 года, когда он потерпел поражение от суринамца Саида Совмы.