Ковингтон: Стрикленд был неудачником в моём дивизионе, его избили и нокаутировали

Трёхкратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американец Колби Ковингтон критично высказался о бывшем чемпионе организации в среднем дивизионе (до 84 кг) соотечественнике Шоне Стрикленде.

«Он был неудачником в моём дивизионе, он не смог удержаться. Его избили и нокаутировали. Вот почему ему пришлось покинуть дивизион, он не мог уложиться в вес. Я считаю, что он – мешок, его слишком много раз били по голове, у него хроническая энцефалопатия. Невозможно понять, о чём говорят такие парни», — сказал Ковингтон в подкасте SOSCAST.

Напомним, Стрикленд завоевал чемпионский титул на турнире UFC 293 в сентябре, сенсационно отобрав его у звёздного новозеландца Исраэля Адесаньи, после чего на UFC 298 в январе уступил пояс южноафриканцу Дрикусу дю Плесси.