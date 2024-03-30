Даррен Тилл пошутил над Белалом Мухаммадом

Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе англичанин Даррен Тилл жёстко пошутил над топовым палестинским бойцом UFC Белалом Мухаммадом.

«Я решил начать с чистого листа. В последнее время я был негативным парнем и выплёскивал много ненависти, и, честно говоря, мне не нравится тот парень, которым я стал, поэтому с этого дня я хочу распространять среди вас только хорошие флюиды. Надеюсь, вы все отлично проведёте выходные», — написал в своих социальных сетях Тилл.

«Спасибо, мужик», — ответил Даррену в комментариях Белал Мухаммад.

«Это было адресовано не тебе, мы все тебя здесь ненавидим, возвращайся под ту скалу, из-под которой ты пришёл», — написал Тилл.

Напомним, в своём последнем поединке Даррен Тилл уступил Дрикусу дю Плесси удушающим приёмом.