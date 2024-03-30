Хейни объяснил, почему Канело отказывается драться с Бенавидесом

Чемпион мира в двух весовых категориях непобеждённый американец Девин Хейни объяснил нежелание бывшего лидера рейтинга pound-for-pound Сауля Альвареса (60-2-2, 39 KO) драться с Дэвидом Бенавидесом (27-0, 23 KO).

«Я не буду говорить, что Канело избегает его, мы видели послужной список Канело. Я не могу сказать, что он вообще кого-либо избегает. Но хочется ли ему выходить с ним в ринг? Не думаю.

У него есть бои и полегче, однако у него исключительное резюме. Я думаю, что этот бой просто должен иметь смысл, он хочет $ 150 млн или около того, и промоутер Бенавидеса сказал, что это реально. Бенавидес сейчас один из лучших в спорте. Мне он очень нравится. И я бы хотел увидеть его бой с Канело», — приводит слова Хейни издание BoxingScene.