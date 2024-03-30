ESPN: следующим соперником Шакура Стивенсона станет выходец из Армении

Чемпион мира в трёх весовых категориях американец Шакур Стивенсон (21-0, 10 KO) проведёт защиту титула WBC в лёгком весе (до 61,2 кг) 7 июля в Ньюарке (США), сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.

Соперником Стивенсона станет армянский боксёр Артём Арутюнян (12-1, 7 KO), представляющий Германию.

Артёму Арутюняну 33 года. Боец дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и практически все бои провёл на территории Германии. Единственное поражение единогласным решением он потерпел от американского проспекта Фрэнка Мартина.

Шакуру Стивенсону 26 лет. Американец, бывший чемпион мира в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком весе (до 59 кг), завоевал вакантный титул WBC в ноябре, одолев единогласным решением бразильца Эдвина де лос Сантоса.