Эдди Альварес: на самом деле Тибау победил Хабиба

Бывший чемпион UFC американец Эдди Альварес считает, что звёздный россиянин Хабиб Нурмагомедов проиграл в своём втором бою в рамках американского промоушена.

Напомним, в июле 2012 года на турнире UFC 148 Нурмагомедов встретился с бразильцем Глейсоном Тибау и победил единогласным судейским решением по итогам трёх раундов.

«Глейсон валил его [Хабиба] три или четыре раза и на самом деле выиграл бой, так что Жорж [Сен-Пьер] не стал бы первым. На своём пике Сен-Пьер победил бы… Фанат ЖСП навсегда», — написал Альварес в социальных сетях.

Напомним, Нурмагомедов завершил карьеру в 2020 году, всего проведя 29 боёв и одержав 29 побед. Россиянин является членом Зала славы UFC.

Ранее Жорж Сен-Пьер ответил, мог ли бы Хабиб его победить.