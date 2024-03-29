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Жорж Сен-Пьер ответил, мог бы Хабиб его победить

Жорж Сен-Пьер ответил, мог бы Хабиб его победить
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Прославленный боец смешанных единоборств ММА канадец Жорж Сен-Пьер высказался на тему потенциального поединка с именитым россиянином, бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым.

«Я думаю, Хабиб мог бы победить меня. Я же не говорю, что побеждал бы Хабиба всё время», — сказал Сен-Пьер на канале Pound 4 Pound with Kamaru & Henry в YouTube.

Ранее Нурмагомедов не раз заявлял, что хотел бы провести бой с Сен-Пьером. Однако поединок между ними так и не состоялся.

За время карьеры в ММА Хабиб провёл 29 боёв, одержав в них 29 побед. 13 побед были одержаны в промоушене Даны Уайта. На счету Сен-Пьера в ММА 26 побед при двух поражениях.

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