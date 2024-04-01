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Гэтжи рассказал, что его не устраивает в UFC

Гэтжи рассказал, что его не устраивает в UFC
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи считает, что промоушен должен поменять перчатки, в которых дерутся бойцы.

Американец высказался об этом после спорного поединка, который состоялся на прошедших выходных между Крисом Уайдманом и Бруно Силвой, в течение которого экс-чемпион несколько раз ткнул пальцем в глаз сопернику.

«Жаль, что UFC не хочет менять эти дерьмовые перчатки», — написал Гэтжи в социальных сетях.

Напомним, бой состоялся в ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США) и завершился победой Уайдмана в третьем раунде. Изначально была объявлена победа техническим нокаутом, однако затем результат был пересмотрен. Теперь американскому бойцу присуждена победа единогласным техническим решением судей.

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