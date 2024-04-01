«Я пришёл из борьбы». Уайдман признался, что ткнул Силву в глаз во время боя

Бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман признался в том, что ткнул своего соперника Бруно Силву в глаз во время боя, который состоялся в ночь с 30 на 31 марта мск в Атлантик-Сити (США).

«Нельзя падать каждый раз, когда чувствуешь, что кто-то касается твоего глаза. Один раз он тоже ткнул мне пальцем в глаз, но я остался стоять и терпел. Пока судья что-то не скажет, я не остановлюсь. Я пришёл из борьбы, и там всё то же самое – ты не можешь искать помощи у рефери», — сказал Уайдман на пресс-конференции после боя.

Напомним, бой состоялся в минувшие выходные и завершился победой Уайдмана в третьем раунде. Изначально была объявлена победа техническим нокаутом, однако затем результат был пересмотрен. Теперь американскому бойцу присуждена победа единогласным техническим решением судей.