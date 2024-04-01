Стерлинг рассказал, как он проведёт бой с Каттаром

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг рассказал, как он проведёт поединок с Келвином Каттаром на турнире UFC 300.

«Когда я встречусь с Келвином, моё выступление вас удивит. Многие люди говорят: «Если тебя смог нокаутировать О’Мэлли, то что с тобой сделает более крупный соперник, который бьёт сильнее?» А я всегда отвечаю, что нельзя нанести ущерб тому, до кого невозможно дотронуться», — приводит слова Стерлинга MMA News.

В своём последнем бою на турнире UFC 292 в августе Стерлинг проиграл техническим нокаутом соотечественнику Шону О’Мэлли, лишившись чемпионского титула.

Каттар не выступал с октября 2022 года, когда на UFC Fight Night 213 проиграл техническим нокаутом (травма колена) британцу Арнольду Аллену.