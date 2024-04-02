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Шара Буллет рассказал, как едва не завершил карьеру в MMA

Шара Буллет рассказал, как едва не завершил карьеру в MMA
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Российский боец среднего веса (до 84 кг) UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, рассказал как едва не завершил профессиональную карьеру из-за проблем со здоровьем.

«Был близок к уходу из спорта из-за травмы глаза. Как еще по-другому, если я даже тяжести не мог поднимать. Сильно похудел в то время, стал весить 76 кг, хотя раньше не мог согнать до 75. Тяжело было. Сильно исхудал, психологически было сложно. По больницам много ездил. Там жил по месяцу среди стариков, по их режиму, по питанию. Рацион такой… мне не хватало», — сказал Магомедов в интервью UFC Eurasia.

Напомним, 22 июня на турнире UFC on ABC 6 Магомедов проведёт поединок с украинцем Игорем Потерей. В своём последнем бою на UFC 294 россиянин победил единогласным судейским решением бразильца Бруно Силву.

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