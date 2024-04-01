Гаджиев сказал, кто победит в бою Шары Буллета и Потери

Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о предстоящем поединке в среднем весе (до 84 кг) UFC между соотечественником Шарабутдином Магомедовым, более известным как Шара Буллет, и украинцем Игорем Потерей.

«Этот бой очень политизирован, и это качают везде. Потеря начал уже газовать. Переоценён ли Шара Буллет? Я знаю, о чем Потеря говорит. Шара никогда не дралась с очень высококлассным и функциональным борцом. Я тоже всегда об этом говорил. Будет ли Потеря таким бойцом? Нет, не будет. Шара выиграет у Потери», – сказал Гаджиев на своем YouTube-канале.

Магомедов дебютировал в UFC в октябре, на турнире UFC 294 победив единогласным судейским решением бразильца Бруно Силву. Потеря на UFC Fight Night 236 одолел поляка Роберта Брычека.