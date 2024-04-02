Фильм с участием Конора Макгрегора побил рекорд Amazon по количеству просмотров

Фильм «Дом у дороги», в котором принял участие двойной экс-чемпион UFC ирландский боец смешанных единоборств Конор Макгрегор, показал рекордный старт по просмотрам среди всех фильмов Amazon.

Фильм появился 21 марта на стриминговом сервисе и за первые 10 дней с релиза собрал 50 млн зрителей.

Новый «Дом у дороги» рассказывает о Далтоне, бывшем бойце UFC, который получает работу вышибалой в придорожном клубе во Флорида-Кис. На своём пути герою предстоит пройти множество испытаний, однако в итоге он окажется на вершине славы. Главные роли в фильме исполнили Джейк Джилленхол («Зодиак») и чемпион UFC Конор Макгрегор.

Ранее стало известно, что Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом промоушена с начала 2024 года.