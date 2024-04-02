Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC в 2024 году

Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом UFC в 2024 году
Аудио-версия:
Комментарии

Популярный боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион лиги UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор стал самым тестируемым на допинг бойцом промоушена с начала 2024 года, сообщает Bloody Elbow.

Напомним, восьмилетнее сотрудничество UFC с USADA (Антидопинговое агентство США) закончилось в начале 2024 года, и промоушен объявил, что в дальнейшем будет использовать программу Drug Free Sport.

По информации издание, Макгрегор в этом году прошёл уже пять тестов на допинг.

Напомним, Конор не принимал участия в боях с лета 2021 года, когда проиграл американцу Дастину Порье, сломав при этом ногу. Ранее звёздный ирландец говорил, что следующий бой проведёт 29 июня 2024 года, а в соперниках у него будет представитель США Майкл Чендлер. Недавно Чендлер подтвердил, что летом у него будет бой с Макгрегором, правда, дату называть не стал.

Материалы по теме
Конору не обойти Тактарова. Изучаем, как звёзды UFC блистали в Голливуде
Конору не обойти Тактарова. Изучаем, как звёзды UFC блистали в Голливуде
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android