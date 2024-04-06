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Даниэль Кормье назвал следующего оппонента для Колби Ковингтона

Даниэль Кормье назвал следующего оппонента для Колби Ковингтона
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Бывший двойной чемпион UFC в тяжёлом и полутяжёлом весе американец Даниэль Кормье считает, что экс-обладатель временного титула в дивизионе до 77 кг Колби Ковингтон должен провести поединок с молодым ирландским бойцом Ианом Гарри.

«Если вы собираетесь отыгрывать роль злодея, то будьте готовы к тому, что в каждой истории злодей всегда должен получить возмездие, то есть ему приходится отвечать за свои дела. Он должен выйти на поле битвы и показать, что готов стоять за своими словами. Мне кажется, что именно это и произойдёт между Колби Ковингтоном и Ианом Гарри. Колби теперь должен показать, что его слова не пустой звук и пойти подраться с этим человеком. Если он его победит, то мы всё равно будем считать, что он претендует на титул чемпиона», — приводит слова Кормье портал Yardbarker.

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