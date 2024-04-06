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Василевский: в боях сейчас очень много околоплавающей движухи, а самих боёв стало мало

Василевский: в боях сейчас очень много околоплавающей движухи, а самих боёв стало мало
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Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский высказался о современных проблемах ММА.

«На мой взгляд, сейчас идёт перенасыщение всех современных тенденций в боях. Элементов шоу стало много. Сейчас как будто особо бойцовского фактора никто и не ждёт. Ждут лишь трэш-тока, скандалов, драк, расследований, а самого боя не ждут. Мода может возвращаться, и настанет момент, что люди вернутся к истокам.

Мне кажется, боям не хватает боёв. Сейчас очень много околоплавающей движухи, разных прогревов, обсуждений, а самих боёв стало мало. Я вспоминал недавно турниры М-1. Там была спортивная составляющая, бои были высококлассные, публика была, много известных лиц, не было грязи. Какое-то было слияние и шоу, и праздника, и атмосферы, и самого спорта», — приводит слова Василевского портал Legalbet.

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