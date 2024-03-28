Василевский назвал фаворита в поединке Павлович — Волков

Российский боец смешанных единоборств Вячеслав Василевский дал комментарий по поводу предстоящего поединка между Сергеем Павловичем и Александром Волковым.

«Позиции Павловича сейчас гораздо выше, чем у Волкова. Но Александр такой боец, который может и не дать рубануть себя. Волков может спокойно засушивать бой и не идти в рубку. Не факт, что Сергей его вырубит. Я бы не списывал Волкова со счетов, потому что он очень опытный, у него куча боёв. У Александра были похожие на Сергея оппоненты, кроме того, они вместе тренировались.

Этот поединок не будет лёгкой прогулкой для Павловича, если оба не будут держать друг друга за пацанов. Я думаю, что они не будут так делать.

Наверное, Павлович фаворит, исходя из последних поединков», — приводит слова Василевского Metaratings.