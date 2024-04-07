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Брендан Аллен – Крис Кёртис, результат боя, победил Брендан Аллен, UFC Fight Night 240 7 апреля

Брендан Аллен победил Криса Кёртиса в главном бою на турнире UFC Fight Night 240
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В ночь с 6 на 7 апреля мск в Лас-Вегасе (США) на арене «UFC Apex» завершился главный бой в среднем весе на турнире UFC Fight Night 240 между американцем Бренданом Алленом и его соотечественником Крисом Кёртисом. Победу раздельным решением судей одержал Аллен.

UFC 2024. UFC Fight Night 240, Лас-Вегас, США
Брендан Аллен (W) - Крис Кёртис
07 апреля 2024, воскресенье. 03:10 МСК
Брендан Аллен
Окончено
SD
Крис Кёртис

До этого поединка на счету 28-летнего Аллена было 25 побед и 5 поражений. 36-летний Кёртис имел в своём активе 31 победу при 10 поражениях. Бойцы уже встречались в рамках UFC, в 2021 году Кёртис одержал победу техническим нокаутом.

В соглавном поединке вечера в полулёгком весе встретились Александр Эрнандес (14–7–1) и Дэймон Джексон (23–6–1). Раздельным решением судей победу одержал Джексон.

Напомним, турнир UFC Fight Night 240 стал последним перед юбилейным UFC 300.

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