UFC Fight Night 240: рубка в дивизионе Чимаева и дебют брата Джонни Уокера из Москвы. LIVE

В ночь с 6 на 7 апреля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 240. Он подарит фанатам смешанных единоборств большое количество ярких противостояний. В соглавном событии вечера в октагон выйдут Александр Эрнандес и Дэймон Джексон. Они являются представителями полулёгкого дивизиона. А в главном поединке вечера зарубятся Брендан Аллен и Крис Кёртис. Бойцы средней весовой категории проверят друг друга на прочность. Этот турнир станет последним перед юбилейным UFC 300, что придаёт ему колорита.
«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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Брат Джонни Уокера, который живет и тренируется в Москве, дебютирует в UFC
Брат Джонни Уокера, который живет и тренируется в Москве, дебютирует в UFC. На данный момент он остаётся непобеждённым, имеет рекорд 11-0 в MMA.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 240
Посмотреть трансляцию турнира UFC Fight Night 240 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Результаты взвешивания перед турниром UFC Fight Night 240
В ночь с субботы на воскресенье, с 6 по 7 апреля, в Лас-Вегасе (США) пройдёт турнир UFC Fight Night 240, главным событием которого станет поединок между топовыми бойцами среднего дивизиона Бренданом Алленом и Крисом Кёртисом. Сегодня, 5 апреля, состоялась процедура взвешивания, результаты которой приведены ниже.
Главный кард:
Главный бой вечера, средний вес: Брендан Аллен (84,36 кг) vs Крис Кёртис (84,36 кг);
Полулёгкий вес: Александр Эрнандес (68,03 кг)* vs Дэймон Джексон (66,22 кг);
Полулёгкий вес: Морган Шарье (65,77 кг) vs Чепе Марискал (65,99 кг);
Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес (70,3 кг) vs Кристос Гиагос (70,76 кг);
Тяжёлый вес: Вальтер Уокер (119,74 кг) vs Лукаш Бржески (107,04 кг);
Лёгкий вес: Тревор Пик (70,53 кг) vs Чарли Кэмпбелл (70,3 кг).
Прелимы:
Полусредний вес: Курт Макги (77,33 кг) vs Алекс Мороно (77,56 кг);
Женский легчайший вес: Норма Дюмонт Виана (61,68 кг) vs Жермейн Де Рандами (61,23 кг);
Легчайший вес: Педро Фалькао (61,68 кг) vs Виктор Хьюго (61,46 кг);
Женский минимальный вес: Пьера Родригес (52,61 кг) vs Синтия Кальвильо (53,97 кг);
Легчайший вес: Даниэль Аргуэта (61,68 кг) vs Жан Мацумото (61,68 кг);
Средний вес: Дилан Будка (84,14 кг) vs Сесар Алмейда (84,14 кг);
Женский легчайший вес: Мелисса Муллинс (62,59 кг)*** vs Нора Корнолле (62,82 кг)****
* Александр Эрнандес не смог уложиться в лимит полулёгкой весовой категории.
Синтия Кальвильо не смогла уложиться в лимит женской минимальной весовой категории.
*** Мелисса Муллинс не смогла уложиться в лимит женской легчайшей весовой категории.
**** Нора Корнолле не смогла уложиться в лимит женской легчайшей весовой категории.
Дата и время турнира UFC Fight Night 240
Турнир UFC Fight Night 240 состоится в ночь с 6 на 7 апреля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США). Время начала – в 22:00 по московскому времени. Бои основного карда стартуют в 01:00 мск.
В кард турнира UFC, который состоится в Саудовской Аравии, добавили новый поединок
Российский непобеждённый боец Магомед Гаджиясулов и представитель Бразилии Брендсон Рибейро проведут поединок в полутяжёлом весе на турнире UFC Fight Night, который состоится 22 июня в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
У Магомеда Гаджиясулова рекорд составляет восемь побед. Ранее он выступал в таких организациях, как Brave FC и Eagle FC. Контракт с UFC Магомед получил после того, как победил единогласным решением судей Хосе Медину в рамках шоу Dana White Contender Series 2023.
Полный кард турнира UFC Fight Night 240
Главный кард:
- Главный бой вечера, средний вес: Брендан Аллен – Крис Кёртис;
- Полулёгкий вес: Александр Эрнандес – Дэймон Джексон;
- Полулёгкий вес: Морган Шарье – Чепе Марискал;
- Лёгкий вес: Игнасио Бахамондес – Кристос Гиагос;
- Тяжёлый вес: Вальтер Уокер – Лукаш Бржески;
- Лёгкий вес: Тревор Пик – Чарли Кэмпбелл.
Прелимы:
- Полусредний вес: Курт Макги – Алекс Мороно;
- Женский легчайший вес: Норма Дюмонт Виана – Жермейн Де Рандами;
- Легчайший вес: Педро Фалькао – Виктор Хьюго;
- Женский минимальный вес: Пьера Родригес – Синтия Кальвильо;
- Легчайший вес: Даниэль Аргуэта – Жан Мацумото;
- Средний вес: Дилан Будка – Сесар Алмейда;
- Женский легчайший вес: Мелисса Муллинс – Нора Корнолле.