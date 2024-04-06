UFC Fight Night 240: рубка в дивизионе Чимаева и дебют брата Джонни Уокера из Москвы. LIVE

В ночь с 6 на 7 апреля на арене «UFC Apex» в Лас-Вегасе (США) состоится турнир UFC Fight Night 240. Он подарит фанатам смешанных единоборств большое количество ярких противостояний. В соглавном событии вечера в октагон выйдут Александр Эрнандес и Дэймон Джексон. Они являются представителями полулёгкого дивизиона. А в главном поединке вечера зарубятся Брендан Аллен и Крис Кёртис. Бойцы средней весовой категории проверят друг друга на прочность. Этот турнир станет последним перед юбилейным UFC 300, что придаёт ему колорита.

«Чемпионат» ведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.