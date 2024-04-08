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Гэтжи назвал самую большую разницу между Махачевым и Хабибом

Гэтжи назвал самую большую разницу между Махачевым и Хабибом
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Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи поделился мнением об отличиях между россиянами Исламом Махачевым и Хабибом Нурмагомедовым. Махачев является действующим чемпионом промоушена в лёгком дивизионе, а Хабиб удерживал пояс в том же весе до завершения карьеры.

«Ислам великолепен. Думаю, его будет сложно победить. Но он не непобедим… его уже побеждали, и мне кажется, в этом и заключается самая большая разница», — сказал Гэтжи на канале SHAK MMA в YouTube.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 21 октября в Абу-Даби (ОАЭ) на турнире UFC 294, Махачев встречался с австралийцем Александром Волкановски. Это был их бой-реванш. Ислам одержал победу в первом раунде.

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