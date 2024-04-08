Кто победит в поединке Армана Царукяна и Чарльза Оливейры на UFC 300?

В ночь с 13 на 14 апреля мск состоится турнир UFC 300, участие в котором примет российский боец лёгкого веса (до 70 кг) Арман Царукян. Противостоять Арману будет представитель Бразилии Чарльз Оливейра. В преддверии противостояния «Чемпионат» предлагает принять участие в опросе, ответив на следующий вопрос – кто победит в поединке Армана Царукяна и Чарльза Оливейры?

В общей сложности на счету Царукяна 24 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 21 победу и потерпел три поражения. На счету Оливейры 34 победы в ММА при девяти поражениях.

Ранее прогнозом на поединок между Арманом и Чарльзом поделился известный российский боец полусреднего веса (до 77 кг) UFC Ринат Фахретдинов.