Джастин Гэтжи высказался о планах в UFC после боя с Холлоуэем

Бывший обладатель временного титула UFC в лёгком весе Джастин Гэтжи (США) поделился профессиональными планами после поединка с соотечественником Максом Холлоуэем. Спортсмены сразятся в ночь с 13 на 14 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 300.

«Сейчас считается, что победитель боя между Оливейрой и Царукяном получит титульный поединок. Таким образом, победитель этого боя сразится с Махачевым в июне. А уже затем я проведу бой с победителем этого противостояния. Желательно чтобы это было на «Мэдисон-Сквер-Гарден» в ноябре. Для меня это идеальный график. У меня определённо будет время отдохнуть, восстановиться и подготовиться к этому бою. Для меня это идеальный вариант. Посмотрим, не обделается ли вновь Оливейра», — приводит слова Гэтжи Yahoo Sports со ссылкой на MMA Junkie.