Штырков: Гэтжи просто сметёт, съест Холлоуэя

Иван Штырков, боец RCC и клуба «Архангел Михаил», поделился мнением о предстоящем поединке между американцами Джастином Гэтжи и Максом Холлоуэем. Спортсмены сразятся в ночь с 13 на 14 апреля мск на турнире по смешанным единоборствам UFC 300.

«Бой Гэтжи и Холлоуэя… Макс ушёл не в свою категорию, и мне кажется, что Гэтжи его просто сметёт, съест. Не знаю, будет ли он с ними рубиться в стойке, но мне кажется, что здесь без шансов», — сказал Штырков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Фроловым.

В последнем бою Гэтжи нокаутировал соотечественника Дастина Порье. Холлоуэй, в свою очередь, нокаутировал корейского бойца Чон Чхан Сона.

Джастин Гэтжи гуляет в женском платье:

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