Волкановски ответил, кто победит в бою Царукяна и Оливейры на UFC 300

Бывший чемпион UFC австралиец Алекс Волкановски дал прогноз на поединок в лёгком весе (до 70 кг) между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой, который состоится 14 апреля на турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«Я всегда склоняюсь к борцам, а не к грэпплерам, но я чувствую, что Царукян представляет собой некоторый риск. Я собираюсь поставить на аутсайдера — Чарльза Оливейру. Я думаю, что в этом бою Оливейра победит досрочно, но желаю добра обоим бойцам», — сказал Волкановски на своём YouTube-канале.

В своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также победил в первом раунде Дариуша.