Царукян: я не мог спать пару дней после новости о бое с Оливейрой

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян рассказал о том, как он отреагировал на анонс его поединка с представителем Бразилии Чарльзом Оливейрой.

«Это бой мечты. Оливейра был чемпионом. Для меня это как бой за пояс, потому что он был чемпионом, он защитил свой пояс, и он был №1, особенно этот бой, это бой за звание претендента. Я был очень взволнован, очень счастлив и не мог спать пару дней после этой новости», — сказал Царукян на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Напомним, в своём последнем бою, состоявшемся на турнире UFC on ESPN 52 в декабре, Царукян досрочно остановил в первом раунде американца Бенеила Дариуша. Оливейра в июне на UFC 289 также победил Дариуша в первом раунде.