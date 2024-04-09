Царукян дал прогноз на свой бой с Оливейрой

Российский боец лёгкого веса (до 70 кг) UFC Арман Царукян высказался по поводу предстоящего поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой.

«Это будет сумасшедший бой, потому что Оливейра знает борьбу, он знает джиу-джитсу, он знает, как наносить удары. Я даже не знаю, что он хочет делать во время боя, так же как и он не знает, что я собираюсь делать — бороться с ним или драться в стойке. Если он будет пропускать удары, он будет бороться. То же самое касается и меня.

Так что я с нетерпением жду боя, и все, кто разбирается в ММА, будут смотреть этот бой. Мы оба полноценные бойцы ММА. Но мой прогноз — финиш в первом раунде, техническим нокаутом», — сказал Царукян на YouTube-канале MMAFightingonSBN.