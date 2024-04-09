Оливейра рассказал, как пройдёт бой Хилла и Перейры

Бывший чемпион UFC в лёгком дивизионе Чарльз Оливейра рассказал о том, как пройдёт титульный бой между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.
«Все, кто шёл в размен с Перейрой в стойке, были повержены. Действовать нужно осторожно, но я уверен, что Алекс нокаутирует Джамала.
Джамал блефует, когда говорит, что будет драться в стойке. Уверен, его стратегия будет заключаться в том, чтобы перевести бой в партер. Если он останется на ногах, он будет нокаутирован», — сказал Оливейра на YouTube-канале MMAFightingonSBN.
Полный кард UFC 300:
Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт;
Бобби Грин – Джим Миллер;
Содик Юсуфф – Диего Лопес;
Холли Холм – Кайла Харрисон;
Джессика Андраде – Марина Родригес;
Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;
Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;
Иржи Прохазка – Александар Ракич.
Главный кард:
Чарльз Оливейра – Арман Царукян;
Бо Никал – Коди Брандейдж;
Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;
Вэйли Чжан – Сяонань Янь;
Алекс Перейра – Джамал Хилл.