Оливейра рассказал, как пройдёт бой Хилла и Перейры

Бывший чемпион UFC в лёгком дивизионе Чарльз Оливейра рассказал о том, как пройдёт титульный бой между Алексом Перейрой и Джамалом Хиллом.

«Все, кто шёл в размен с Перейрой в стойке, были повержены. Действовать нужно осторожно, но я уверен, что Алекс нокаутирует Джамала.

Джамал блефует, когда говорит, что будет драться в стойке. Уверен, его стратегия будет заключаться в том, чтобы перевести бой в партер. Если он останется на ногах, он будет нокаутирован», — сказал Оливейра на YouTube-канале MMAFightingonSBN.

Полный кард UFC 300:

Дейвисон Фигейреду – Коди Гарбрандт;

Бобби Грин – Джим Миллер;

Содик Юсуфф – Диего Лопес;

Холли Холм – Кайла Харрисон;

Джессика Андраде – Марина Родригес;

Джалин Тёрнер – Ренато Мойкано;

Келвин Каттар – Алджамейн Стерлинг;

Иржи Прохазка – Александар Ракич.

Главный кард:

Чарльз Оливейра – Арман Царукян;

Бо Никал – Коди Брандейдж;

Джастин Гэтжи – Макс Холлоуэй;

Вэйли Чжан – Сяонань Янь;

Алекс Перейра – Джамал Хилл.