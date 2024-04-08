Хилл: в чём моё преимущество над Перейрой? Во всём, я побью его везде

Бывший чемпион UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Джамал Хилл высказался о предстоящем титульном поединке с бразильцем Алексом Перейрой, который состоится 14 апреля на юбилейном турнире UFC 300 в Лас-Вегасе (США).

«В чём моё преимущество? Во всём. Я лучший ударник, лучший грэпплер и лучше думаю в клетке, я побью его везде.

Докажу ли я, что я лучше, чем считают? Да, это возможно из-за соперника. Но я добился того, чего добился. А комментарии в сети… Люди могут думать так, как они хотят. И я не думаю, что если я нокаутирую его, это изменит мнение всех. Я ожидаю ещё больше оправданий», — сказал Хилл в интервью Кевину Айоле.

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