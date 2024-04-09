Камбосос — о бое с Ломаченко: намерен снести ему голову

Бывший объединённый чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) австралиец Джордж Камбосос (21-2, 10 KO) высказался о предстоящем поединке с украинцем Василием Ломаченко (17-3, 11 KO), который состоится 12 мая в Австралии.

«Стили делают бои. Мы оба устроим зрелище, это будет нечто особенное. Я искренне верю, что наш поединок запомнится.

Как человек, как личность, как боец я не могу недооценивать этого парня. Но, при всём уважении, 12 мая это уважение исчезнет, и я выйду, чтобы снести ему голову. Я уверен, что он выйдет сделать то же самое со мной», — приводит слова Камбососа Sky Sports.

В своём последнем бою, состоявшемся в мае, Ломаченко проиграл единогласным решением абсолютному чемпиону в лёгком весе американцу Девину Хейни.