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«Возможно, он уже не тот». Боб Арум назвал проблему Усика перед боем с Фьюри

«Возможно, он уже не тот». Боб Арум назвал проблему Усика перед боем с Фьюри
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Боб Арум, сопромоутер чемпиона WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, считает, что обладатель титулов WBA, IBF и WBO украинец Александр Усик может стать жертвой возраста в поединке с британцем.

«Усик — великолепный спортсмен. Но если присмотреться, то, вероятно, можно увидеть, что он уже не тот, что раньше. Может быть, он уязвим к ударам по корпусу?

Я посмотрел его бой с Дюбуа. Спорно, был ли там удар ниже пояса. Его могли объявить легитимным, ведь он пришёлся в пояс. Усик взял пять минут, чтобы восстановиться. Так что вопрос заключается в том, не износилось ли его тело. Мы этого не знаем», — сказал Арум в интервью YouTube-каналу BoxNation.

Напомним, поединок Усика и Фьюри состоится 18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

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